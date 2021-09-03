Темнокожий студент из рекламы «Тануки» заявил о желании уехать из России

Принимавший участие в съемке рекламы сети ресторанов «Тануки» африканский студент заявил, что опасается преследования со стороны активистов «Мужского государства». Молодой человек не исключил, что ему придется уехать из России, не закончив обучения. Такими мыслями он поделился в интервью RT.

Студент рассказал, что съемка в рекламе — это не основной вид его заработка, но занимается он этим давно. В основном в его портфолио фотографии для брендов одежды и обуви. В 2018 году он принял участие в рекламной кампании чемпионата мира по футболу.

«Мои фотографии были на баннерах повсюду в Москве, но никого это не возмущало. Я много работал для маленьких брендов. Но такая ситуация возникла в первый раз», — признался молодой человек.

Он рассказал, что приехал в Москву для учебы по специальности «Информатика и вычислительная техника». После получения диплома хотел уехать домой. Но после скандала вокруг «Тануки» думает над тем, чтобы бросить образование.

«Я читал в соцсетях, что активисты „Мужского государства“ будут искать актеров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Мне осталось учиться в России всего год. Жаль, что именно сейчас возникла такая проблема. Боюсь, что придется уехать домой раньше, так и не доучившись», — признался молодой человек.

Он признался, что не готов раскрывать свое имя, так как чувствует, что сторонники «Мужского государства» могут начать за ним охотиться. Студент подчеркнул, что если ему начнут поступать угрозы, то он напишет заявление в полицию, но члены организации могут перейти от реальных угроз к действиям.

По его словам, до этой истории он никогда не сталкивался с расизмом или конфликтами на расовой почве в России.

Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков организовал своих сторонников для травли сети ресторанов «Тануки» после публикации рекламных фотографий с темнокожими мужчинами и белыми женщинами. Он пообещал все прекратить, если руководство компании принесет извинения. В «Тануки» заявили, что не намерены идти на поводу. Компания выпустила манифест, в котором заявила, что продолжит публиковать снимки всех вне зависимости от вероисповедания, национальности, расы или ориентации.

После этого в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании ресторанов сети. Проверки взрывных устройств не обнаружили. Компания обратилась в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на деятельность организации. Кроме того, «Тануки» направили обращение к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой заблокировать канал «Мужского государства».