МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика Мирзализаде в России

МВД признало пожизненно нежелательным проживание комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом сказано в сообщении ведомства.

«Министерством внутренних дел в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 федерального закона „О порядке выезда в РФ и въезда в РФ“ принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», — говорится в заявлении на сайте МВД.

По данным министерства, Мирзализаде последние годы неоднократно приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство. Причиной решения о его нежелательном проживании в России стала шутка, из-за которой комик ранее был арестован на 10 суток.

В МВД заявили, что Мирзализаде в своем публичном выступлении допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, а также унижают их человеческое достоинство.

«В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Представители МВД указали на то, что считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Мирзализаде собираются уведомить об этом решении в ближайшее время.

Сам комик после выхода из спецприемника, где провел 10 суток, принес извинения всем, кого могла оскорбить его шутка. Мирзализаде признал, что она могла быть грубой. При этом он отметил, что все понимали, что высмеялась определенная тема и ситуация, никто ничего плохо не имел в виду.