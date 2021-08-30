Повернула вспять Миссисипи и убила человека. Сможет ли «Ида» переплюнуть ураган «Катрина»

Ураган «Ида» обрушился на американский штат Луизиана. Стихия ударила по США через 16 лет после разрушительной «Катрины», которая унесла жизни почти двух тысяч человек. «Ида» вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов и уже смогла повернуть вспять Миссисипи. Но, несмотря на устрашающую силу, вероятность того, что ураган сможет выйти за пределы Штатов, крайне невелика.

Догнать и перегнать «Катрину»

По данным Национального центра ураганов США, порывы ветра в Луизиане могут достигать 240 километров в час. Почти миллион жителей остался без света. На устранение последствий может уйти несколько недель, а то и месяцев.

Из-за мощного притока морской воды река Миссисипи возле Нового Орлеана изменила направление течения. Она потекла обратно со скоростью порядка полутора метров в час. Уровень воды в ней поднялся не менее чем на 2,1 метра. И по прогнозу он может стать еще больше. Жителей предупредили об угрозе наводнения.

Специалисты присвоили «Иде» четвертую категорию опасности, сейчас ураган ослаб до третьей категории. По мнению губернатора Луизианы Джона Бела Эдвардса, этот ураган может превзойти всех своих предшественников начиная с 1850 года, сообщило издание The Wall Street Journal. Население нескольких прибрежных городов в Луизиане уже эвакуировали.

По последним данным, ураган уже успел привести к жертвам. Погиб мужчина в резиденции у шоссе 621 в Преривилле. На него рухнуло дерево.

На видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, как ураган гнет и вырывает деревья. Есть кадры разрушенных и обесточенных зданий.

В Сети появилось видео, как ветер сорвал крышу в главном корпусе одного из местных госпиталей. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана. Он распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению в районах, пострадавших от «Иды».

«Ида» остановится на США

Несмотря на ее силу, у «Иды» почти нет шансов выйти за пределы США, заявила «360» климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева. Опасности для России это стихийное бедствие тем более не представляет.

«Пока говорить о том, что „Ида“ сможет стать мощнее „Катрины“, сложно. Еще недостаточно данных. Сегодня оценить это пока невозможно. Нет всей информации. По „Катрине“ ведь все уже в архиве и вся информация известна», — пояснила Зайцева.

Эксперт подчеркнула, что ничего сверхособенного сейчас в Луизиане не происходит, потому что этот регион подвержен тропическим циклонам и ураганам. В качестве примера она привела Исландию с высокой вулканической активностью. Там извержения вулканов не расценивают как что-то катастрофическое.

«Вот если взорвется Йеллоустоун — это будет действительно страшно. Но не для нас с вами. В этом случае есть вероятность того, что интенсивность солнечной радиации, приходящей к Земле, будет понижена», — пояснила она.

В случае с Луизианой и ураганом «Ида», по ее мнению, ничего необычного не происходит. При этом Зайцева отметила, что мощность удара стихии действительно была очень сильной, раз приток морской воды смог изменить течение Миссисипи.

«Вероятность того, что „Ида“ выйдет за пределы США, очень мала. Но, конечно, скорее всего, она будет мощнее. Потому что я хорошо помню, что когда была „Катрина“, противотока не было. Чтобы был противоток, это нужна хорошая и мощная сила, потому что Миссисипи так просто не повернешь», — заключила она.