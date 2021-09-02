Талибы* начали подготовку к церемонии утверждения нового правительства Афганистана

В президентском дворце в Кабуле началась подготовка к церемонии объявления нового афганского правительства. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель «Талибана»*, ответственный за вопросы информации и культуры, Ахмадулла Муттаки.

«Министерство по делам информации и культуры занимается подготовкой церемонии в президентском дворце. На ней будет объявлен состав нового правительства», — написал представитель талибов*.

Накануне член комиссии движения по культуре «Талибана»* Анамулла Самангани рассказал, что главой нового правительства Афганистана станет лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Он отметил, что консультации по составу Кабинета министров почти завершили. Самангани подчеркнул, что исламское правительство, о котором объявят позже, станет образцовым.

Боевики «Талибана»* вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане 15 августа. Сотни местных жителей заполонили столичный аэропорт в надежде сбежать от талибов*. Соединенные Штаты начали экстренную эвакуацию своих военных и дипломатов. Президент США Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что их 20-летняя миссия в южноазиатской республике завершена.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.