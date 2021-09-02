Аэропорт Ньюарк и метро Нью-Йорка превратились в аквапарк. Видео

На Нью-Йорк обрушился мощный ливень. Улицы превратились в реки, а спуски в метро — в водопады. На бассейн стал похож и терминал B аэропорта Ньюарк.

Кадрами последствий непогоды местные жители поделились в Twitter. Инфраструктура Нью-Йорка, пожаловались они, оказалась «совершенно неготовой» к климатическим изменениям. «Терминал B Ньюарка, одного из крупных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, выглядит как гигантский бассейн», — написали в соцсетях. Все линии метро Нью-Йорка, уточнили в публикациях, приостановили работу на фоне затопления из-за урагана «Ида». Стихия унесла жизни девяти человек. В мегаполисе произошел транспортный коллапс. Власти ввели режим ЧС в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.