Президент США Байден объявил режим ЧС в Нью-Йорке и Нью-Джерси из-за наводнений

Американский президент Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Они пострадали от шторма «Ида».

«Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия», — сказано в заявлении Белого дома.

По последним сведениям, из-за ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк — 15, написало РИА «Новости».

Сильные ливни обрушились на на Восточное побережье США. В частности, на Вашингтон, штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Там затоплены улицы и дома. Местные власти проводят эвакуацию.

Несколько дней назад Байден также объявил ЧС в штате Луизиана. На него уже обрушился ураганы «Барри» и «Ида». Сотни тысяч жителей штата остались воды, бензины и света, сообщило в прошедший вторник Associated Press. В частности, без электричества остались более одного миллиона домов и предприятий в Луизиане, а также штате Миссисипи, включая весь Новый Орлеан.