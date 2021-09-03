Президент США Байден объявил режим ЧС в Нью-Йорке и Нью-Джерси из-за наводнений
Американский президент Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Они пострадали от шторма «Ида».
«Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия», — сказано в заявлении Белого дома.
По последним сведениям, из-за ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк — 15, написало РИА «Новости».
Сильные ливни обрушились на на Восточное побережье США. В частности, на Вашингтон, штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Там затоплены улицы и дома. Местные власти проводят эвакуацию.
Несколько дней назад Байден также объявил ЧС в штате Луизиана. На него уже обрушился ураганы «Барри» и «Ида». Сотни тысяч жителей штата остались воды, бензины и света, сообщило в прошедший вторник Associated Press. В частности, без электричества остались более одного миллиона домов и предприятий в Луизиане, а также штате Миссисипи, включая весь Новый Орлеан.