Михаил Асташов — открытие на Паралимпиаде в Токио. Он впервые участвует в Играх, но взял золото и дважды установил мировой рекорд. Его жизнь — это преодоление обстоятельств, несправедливости и предрассудков людей, а также нескончаемая воля к победе и позитивный настрой.

Российский спортсмен Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. В индивидуальной гонке с раздельным стартом он преодолел дистанцию 1000 метров за одну минуту и 10,45 секунды. Соревнование проходило между атлетами с нарушенным опорно-двигательным аппаратом.

Чуть ранее велогонщик завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 метров и принес сборной четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. В финальной гонке Асташов обогнал на один круг канадца Тристена Чернова. А в квалификационном заезде установил мировой рекорд, достигнув финиша за три минуты 35,954 секунды.

История Асташова

Каждый участник Паралимпийских игр сталкивался с препятствиями и преодолевал их. Но история чемпиона Михаила Асташова, спортсмена без рук и ног, удивительна. Он родился уже с пороком. Врачи сказали родителям, что сын проживет недолго, и посоветовали отказаться от него. Будущий чемпион стал сиротой, когда ему было всего несколько дней.

Свои дальнейшие годы он провел в доме малютки и в специализированном детдоме в Челябинской области. Будущему спортсмену повезло: воспитатели научили его самостоятельности. Он знал, как обслуживать себя без посторонней помощи. Асташов научился даже бегать без протезов, для этого он набивал обувь ватой. Спорт был одним из многочисленных увлечений Асташова в детстве — он также рисовал и учился шить.

После детского дома он вернулся к родителям, которые сожалели, что отказались от него в детстве. Но будущий чемпион не держал зла на них. Теперь у него появилась полноценная семья с родителями и двумя родными братьями.

В юном возрасте Асташов освоил несколько видов спорта: бадминтон, настольный теннис, легкую атлетику, плавание. Плавать он научился в нескольких стилях и побеждал на соревнованиях. В 2016-м выбрал вид спорта, который совместил несколько его увлечений. Триатлон включает плавание, велогонку и бег. И здесь ему сопутствовал успех — Асташов победил на чемпионате России, оказался в национальной сборной и в 2019 году победил на Кубке мира.

Из курьера в чемпионы

В начале 2020 года к Асташову было приковано внимание прессы, но не из-за его спортивных достижений, а из-за необычного места работы. В Екатеринбурге Асташов устроился работать курьером в службу доставки еды. Его засняли за работой: Михаил стоял в торговом центре в униформе и с рюкзаком для доставки еды.

Тогда же в Сети стали появляться предположения о том, что таким образом спортсмен зарабатывал на поездку на Паралимпиаду в Токио. Но потом выяснилось, что Асташов на самом деле не попал в расширенную заявку на Токио, а чтобы квалифицироваться, он хотел выступить на дополнительных соревнованиях. Власти Свердловской области также оплачивали его участие в сборах и соревнованиях. В 2020 году на подготовку предусмотрели 240 тысяч рублей.

Спортсмен также обратился за помощью и поддержкой к бывшему спортсмену Антону Шипулину. Тот познакомил его с уральским бизнесменом, который финансово помогал ему в отборе на Игры в Токио, написал сайт Sports.ru.

Асташов признался, что устроился на работу в курьерскую службу для самооценки и опыта в новой сфере, а не ради популярности в соцсетях и денег. Он поблагодарил работодателя за то, что его приняли на работу без вопросов. До этого ему несколько раз отказывали в работе из-за инвалидности, но даже такую несправедливую преграду из предрассудков ему удалось преодолеть.

Воля к победе и благодарность

Несмотря на обрушившуюся на него популярность, на первом месте у спортсмена стояли тренировки и подготовка к Паралимпийским играм в Токио. И перед самым началом соревнований он подтверждал свое намерение результатами. В мае он стал чемпионом России по триатлону, месяц спустя завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в групповой гонке на чемпионате мира среди велосипедистов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

До этого он никогда не участвовал в Паралимпиадах, а громкие победы оказались сюрпризом для многих людей, в том числе и для него. Изначально Асташов готовился к триатлону, но решил попробовать свои возможности в велоспорте.

Михаил Асташов не забывает благодарить своих наставников. Он отметил, что победы на Паралимпиаде — это еще и заслуга команды и тренеров, чьим установкам он следовал.