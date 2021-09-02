Главный тренер сборной России остался недоволен результатом игры с хорватами

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии на отборочном турнире к ЧМ-2022. Главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что остался недоволен матчем, но в целом «есть удовлетворение».

«Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем сборные Кипра и Мальты. Сейчас волнения нет, есть уже „отходняк“», — сказал Карпин во время послематчевой пресс-конференции.

Тренер также высказался о дебюте Арсена Захаряна. По словам Карпина, футболист выглядел более чем достойно пока у него были силы.

«Не выпадал из игры, не было растерянности, не тушевался, все по делу», — отметил тренер.

Своими впечатлениями после игры поделился и главный тренер сборной Хорватии Залтко Далич. Он подчеркнул, что остался удовлетворен всем, кроме результата.

«Мы играли хорошо, контролировали ситуацию, но так и не забили. Это жаль. Но должен похвалить игроков, они действовали отлично. У нас было много проблем накануне матча, провели лишь одну тренировку. Во время разминки остались без Гвардиола», — процитировало Далича издание «Спорт Экспресс».

Тренер добавил, что его несколько удивил Карпин. Игроки ожидали увидеть на поле Смолова на месте Миранчука.

Встреча сборных России и Хорватии проходила 1 сентября на стадионе Лужники в Москве. Матч завершился со счетом 0:0.