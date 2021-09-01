Встреча сборных России и Хорватии в отборочном туре ЧМ-2022 закончилась вничью

Встреча сборной России с командой Хорватии в рамках четвертого тура группы Н европейского отборочного цикла к чемпионату мира по футболу — 2022 прошла на стадионе Лужники в Москве. Игра закончилась со счетом 0:0. Определить победителя не удалось.

Для российской команды это был первый отборочный матч на чемпионат мира под руководством Валерия Карпина.



Следующий матч у российской сборной пройдет 4 сентября. Команда на выезде сыграет против сборной Кипра.

В последний раз сборные России и Хорватии встречались в четвертьфинале на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. В ходе основного времени игра закончилась со счетом 2:2. Победителя определили послематчевыми пенальти, когда хорваты забили четыре мяча, а россияне — три. В результате сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции.