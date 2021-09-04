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    04 сентября 2021, 23:51

    Талибы* перенесли объявление состава нового правительства Афганистана

    Валерия Шафирко

    Представители движения «Талибан»* вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана. Теперь, как сообщило издание Times of India, объявление будет сделано на следующей неделе.

    «Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», — сообщил представитель талибов* Забуилла Муджахид.

    Власть в Афганистане была захвачена талибами* в середине августа. Они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В стране осталась единственная неподконтрольная им провинция — Панджшер, в которой обосновалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда — младшего.

    Ранее боевики объявили о захвате территории мятежного региона и бурно отпраздновали это событие стрельбой в воздух, во время которой погибли 17 человек.

    * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.