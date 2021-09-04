Талибы* перенесли объявление состава нового правительства Афганистана

Представители движения «Талибан»* вновь отложили объявление состава нового правительства Афганистана. Теперь, как сообщило издание Times of India, объявление будет сделано на следующей неделе.

«Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», — сообщил представитель талибов* Забуилла Муджахид.

Власть в Афганистане была захвачена талибами* в середине августа. Они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В стране осталась единственная неподконтрольная им провинция — Панджшер, в которой обосновалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда — младшего.

Ранее боевики объявили о захвате территории мятежного региона и бурно отпраздновали это событие стрельбой в воздух, во время которой погибли 17 человек.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.