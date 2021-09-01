Свадьба Моргенштерна и Дилары оказалась двойной. Настоящую увидели не все

Попытка рэпера Алишера Моргенштерна скрыть свадьбу со своей избранницей Диларой Зиннатуллиной провалилась полностью. Гости праздника буквально по минутам выложили в Stories каждый шаг молодоженов. «360» собрал все, что известно о главной свадьбе Москвы в последний день лета.

Старые традиции

С утра Моргенштерн подъехал к дому невесты вместе со своими друзьями и зычным криком о своей любимой, похоже разбудил половину района. По классической свадебной традиции невесту ему пришлось выкупать. На каждом этаже его поджидали подружки возлюбленной и требовали с жениха и его друзей выкуп за то, чтобы отдать ему молодую либо принять участие в традиционных конкурсах.

Моргенштерну пришлось выкладывать из монет имя Дилара, говорить комплименты по количеству зубочисток, воткнутых в лимон и угадывать, что из представленных продуктов его невеста любит больше всего.

Видео из Stories Instagram: xenia_sobchak, izabellatsibizova, svetlanаlucky, morgen_stern

Ведущей праздника стала Ксения Собчак. Журналистка пыталась помочь незадачливому жениху, который на вопрос, что именно Дилара любит больше всего ответил, что его пенис.

Собчак намекнула, что скорее всего речь о дорогих часах в бриллиантах, которые есть у музыканта. Но Алишер признался, что сегодня их не взял.

После того, как рэперу удалось проникнуть в квартиру и вывести свою невесту, то он посадил ее в «легендарный», по его словам автомобиль Daewoo Nexia. Вся шумная компания отправилась в ЗАГС. Молодожены по дороге слушали классический репертуар любой российской свадьбы, перемежая треками земляка Моргенштерна рэпера Face.

Видео из Stories Instagram:naramayak, svetlanakucky, morgen_stern

После официального оформления отношений пара вышла из зала бракосочетания под довольные крики толпы. Счастливый Моргенштерн даже исполнил что-то вроде тверка, насколько позволял ему костюм. После поцелуя шумная толпа отправилась на пришвартованный к набережной Тараса Шевченко теплоход «Рио-1».

Торжество на палубе

Подготовку теплохода к предстоящей свадьбе Моргенштерна сняли на видео, которое оказалось в распоряжении «360». На верхней палубе установлены две огромные черные фигуры. Идет установка системы звука и сцены.

Как сообщил Life, там же установлены 26 двуспальных с черными простынями, а также вывесили баннер со словами «Алишер и Дилара. 31 августа». Проникнувшие внутрь теплохода журналисты выяснили, что кормить гостей молодоженов будут самсой и пельменями. Также заготовлены черные булочки для бургеров.

Сам зал украшен розовыми и белыми шарами, к которым добавят миниатюрные букеты цветов нежного оттенка.

На борту теплохода журналисты нашли несколько ящиков недорогого винного напитка Santo Stefano под названием Matrimonio Siciliano, что в переводе означает «Сицилийская свадьба». На удивление, прославившийся своими заработками рэпер предпочел дорогому шампанскому алкоголь стоимостью около 200 рублей.

Первый танец молодые станцевали под песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

Видео из Stories Instagram: xenia_sobchak

В это время их осыпали лепестки алых роз. В ходе исполнения танца Алишер лег на пол, куда увлек Дилару. После молодожены поднялись и продолжили свой танец.

Второй корабль

Как сообщил Telegram-канал Super.ru, гостей встречали карлики, которые выдали всем черные плащи. Именно на этой палубе стояли кровати с черными простынями. Алишер и Дилара зачитали свои клятвы и надели кольца-наручники, которые соединялись цепочкой.

Видео из Stories Instagram:xenia_sobchak

Судя по видео, Дилара приехала на второй борт на лошади. Новоявленный супруг в белом платье помог невесте в черном костюме слезть и они поднялись на сцену, где принесли друг другу клятвы верности. После Моргенштерн закатил небольшой концерт и поприветствовал толпу, которая скопилась на набережной.



Под крик рэпера: «Дилара, я тебя люблю» небо раскрасил салют. Но этим тоже все не закончилось.

Моргенштерн в свадебном платье с разбегу прыгнул в свадебный торт, поставив своеобразную точку в торжественной части мероприятия.