Учительница из Хабаровска исполнила танец живота на торжественной линейке

Торжественная линейка в хабаровской школе № 76 закончилась скандалом. Причиной стал танец живота, который исполнила одна из учительниц. Видео с выступлением распространилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как девушка выступает перед выстроившимися школьниками и начинает кружиться.

Как сообщил сайт kp.ru, в администрации Хабаровска пригрозили проверкой после танца учительницы.

Начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова заявила, что главная цель школьной линейки в День знаний дать детям чувство единства, привить любовь к своей семье, школе, городу и стране.

«Подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний», — заявила чиновница.

Матвеенкова подчеркнула, что все управление образования Хабаровска считает такие инициативы лишними. В ближайшее время в школе пройдет проверка работы директора и администрации. По результатам примут соответствующие решения.

Присутствующие на линейке родители заявили, что выступление учительницы им понравилось. Мама одного из школьников в беседе с «Газетой.ru» заявила, что в Сеть выложили только часть танца, чтобы спровоцировать скандал.

«Не было ни одного слова плохого или отрицательной реакции. У всех был восторг, девочку хвалили», — отметила собеседница издания.

Она пояснила, что большую часть выступления учительница танцевала в костюме птицы и была одета в гимнастический купальник, поэтому ничего плохого в этом выступлении нет.