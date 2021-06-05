Известный стендапер сравнил русских с обгаженным матрасом

Белорусский стендапер Идрак Мирзализаде оскорбительно высказался о русских, сравнив их с обгаженным матрасом. Комик ввернул свою шутку в шоу «Разгоны» на YouTube-канале Stand-Up Club #1. Сам он родился в Азербайджане.

Мирзализаде взял слово и рассказывал о сложностях, с которыми столкнулся при съеме квартиры. Точнее, как ему было неприятно выбрасывать матрас, который остался от бывших жителей, которые, по его словам, были русскими.

«Матрас весь в говне просто. Я не знаю. Если что, предыдущие съемщики русские и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — сказал он, вызвав смех в зале.

Комик продолжил, заявив, что русские не могут позволить себе быть националистами, в отличие от французов.

«Я понимаю, французы — плохо быть националистами, но они могут себе это позволить. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня, я такой: блин, он написал „Преступление и наказание“. А тут какой-то русский Павел, смотрит на меня с презрением», — высказался комик.

В комментариях к ролику на YouTube пользователи посоветовали комику переехать во Францию. Его обвинили в расизме.

«Идрак — нацист и русофоб. Как раз подстать Stand-Up Club и его аудитории», — написал юзер Purpose.

Стоит отметить, что выпуск шоу, о котором идет речь, вышел три месяца назад.