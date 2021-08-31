Моргенштерн вот-вот женится на Диларе Зинатуллиной. К свадьбе готовят теплоход

Алишер Моргенштерн покрыл тайной свадьбу с Диларой Зинатуллиной. По информации многих источников, она должна произойти 1 сентября. Но в социальных сетях появились фотографии теплохода, где будут праздновать торжество, с надписью 31 августа.

О свадьбе Моргенштерна и Дилары известно мало. Планируют отмечать на теплоходе, который сейчас стоит рядом с Москва-Сити на набережной Тараса Шевченко. По данным инсайдера — блогера Anton S, гостей на свадьбу будут пускать по билетам, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей.

Судя по фото в Instagram, свадьба запланирована на 31 августа. Также Моргенштерн у себя на странице в Instаgrаm опубликовал Stоriеs из туалета, где его снимает множество фотографов. Многие предполагают, что это съемки подготовки жениха к церемонии. На баннере также указаны имена Алишер и Дилара. Однако ранее на сайте «Муз-ТВ» писали о другой дате — 1 сентября.

Фанаты предполагают, что рэпер может всех обмануть и жениться 1 сентября, а плакат с другой датой — это в его стиле.

Несмотря на все слухи, подготовка к свадьбе проходит активно. На теплоходе установили скульптуры, привезли много музыкальной техники. По данным Life, напротив сцены установили 26 двуспальных кроватей с черными простынями.

Всего теплоход «Рио-1» вмещает 500 человек, час аренды стоит 30 тысяч рублей.

Кто такая Дилара Зинатуллина

Дилара Зинатуллина родом из Уфы, ей 21 год. Сейчас она занимается продвижением своего Instagram и TikTok, при этом учится в уфимском университете. Специальность связана с нефтью, газом и инженерией.

Сайт UFA1.RU узнал, что Дилара Зинатуллина и Моргенштерн познакомились еще до всероссийской славы рэпера. Четыре года назад они случайно оказались в одной компании, но Моргенштерн был слишком пьян, чтобы запомнить девушку. Однако со временем они начали общаться чаще, затем встречаться. В то время Алишера знали как ютубера, который делал диссы на известных рэперов, а также скандалил с Хованским.

Карьера рэпера шла в гору, а Дилара отходила на второй план. В результате они решили расстаться. Как сообщил друг музыканта UFA1.RU, без Дилары Моргенштерн много пил и гулял. Но в итоге не смог без девушки и вернул ее.

Свадьба Моргенштерна

Первой сыграть свадьбу предложила Дилара. Она подарила ему кольцо во время его первого Шаббата в синагоге в конце июня. Он ответил: «Да», — и сказал, что не ожидал. Артист порадовался, что его возлюбленная пошла по его стопам и сломала все стереотипы.

В июле предложение руки и сердца получила уже Дилара. Рэпер сделал его во время съемки клипа на глазах у съемочной группы. Видео девушка выложила в Instagram.

В начале августа появилась информация, что будущие молодожены прибыли в первый Грибоедовский ЗАГС во всем черном, чтобы подать заявление.

На слушания в суде по делу о пропаганде наркотиков Моргенштерн приезжал с Диларой. В общении с журналистами рэпер называл спутницу своей женой.