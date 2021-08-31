Ксения Собчак показала, как проходит свадьба рэпера Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн решил отпраздновать свадьбу с Диларой Зинатуллиной в ироничном ключе. Молодые ездят по Москве на Daewoo Nexia, стоят в пробках, а подруги невесты организовали для музыканта конкурсы в подъезде.

Вести праздник взялась Ксения Собчак. Журналистка выложила на своей странице в Instagram несколько видео с торжества. Моргенштерн нарядился в мешковатый и изрядно помятый серый костюм, который выглядит как с чужого плеча, и нацепил несуразный белый галстук.

Собчак отметила, что жених пришел на свадьбу без привычных ему дорогих украшений: на руке рэпера нет часов с бриллиантами. Во время выкупа невесты он отвечает на вопросы подруг Дилары со свойственным ему юмором ниже пояса и пересыпает шутки матерщиной.

Моргенштерн все же пробился в квартиру к избраннице и вручил ей букет из конфет.

Основная часть праздника состоится на теплоходе, который сейчас стоит на набережной Тараса Шевченко, рядом с Москва-Сити. На судне полным ходом идет подготовка к шумной вечеринке: на борт подняли много музыкальной аппаратуры. «360» ведет прямую трансляцию с места стоянки «Рио-1».