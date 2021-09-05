Российские паралимпийцы приняли участие в церемонии закрытия Игр в Токио

В Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов. Знамя нес пловец Роман Жданов, который завоевал в столице Японии три золотые медали с мировым рекордом. Он также взял две бронзовые награды.

Всего на Национальный стадион в Токио в составе делегации ПКР вышли около 150 россиян — спортсмены и персонал. Перед началом праздничной церемонии они запустили волну.

Победу в общем медальном зачете на этой Паралимпиаде одержала команда Китая. Атлеты из Поднебесной завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Вторыми стали британцы (41-38-45), третьими — спортсмены из Соединенных Штатов (37-36-31). Россияне заняли четвертое место в медальном зачете. Сборная РФ привезет домой 36 медалей высшей пробы, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Всего на Паралимпиаде в Токио разыграли 539 комплектов медалей в 22 видах спорта.