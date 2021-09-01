Краснодарская школа приняла первоклашек «Ы» класса

Краснодарская школа № 94 в День знаний приняла в свои ряды первый «Ы» класс. Дело в том, что в этом году там сформировали 29 классов — от «А» до «Ы».

Как сообщило издание «Подъем», торжественную линейку из-за большого количества учащихся пришлось проводить в два этапа.

Всего в новом учебном году в школы Краснодара зачислили 174 472 ученика. Это на 12 тысяч больше, чем в 2020 году.

Школа № 94 находится на Тепличной улице Краснодара. Туда набрали 840 первоклашек. Из-за этого первые классы пришлось маркировать почти всеми буквами русского алфавита, вплоть до буквы «ы».

Все дело в густонаселенности района. Школа № 94 рассчитана всего на 1100 мест. В связи с этим дети учатся в несколько смен.

Тем временем в Подмосковье 1 сентября открыли 18 новых школ, семь детских садов и пять палисадиков. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

А на Колыме новую школу открыли в первый раз за 35 лет. Учебное заведение находится в поселке Снежная Долина под Магаданом.