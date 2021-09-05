Сборная России заняла 4 место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная России на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете.

В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, эта золотая медаль стала для американских атлетов 36-й. В активе российской сборной также 36 золотых наград, но спортсмены США обошли россиян и в общем зачете заняли третье место, поскольку на их счету больше серебряных медалей — 36 против 33 у сборной России.

На Паралимпийских играх осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне, и по одному в баскетболе и стрельбе. В этих дисциплинах россияне на медали не претендуют, отметил ТАСС.

Сборная России в общей сложности завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Первое место в общем зачете досрочно заняли спортсмены из Китая (95-60-51), на втором месте оказались британцы (41-38-44), третье место у американцев (36-36-31).

Китай продолжает побеждать на Паралимпиаде с 2004 года. В 2016 году на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро китайская команда завоевала 239 медалей. Это стало рекордом.