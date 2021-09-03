Новое правительство Афганистана возглавит руководитель политического офиса «Талибана»* мулла Абдул Гани Барадар. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в движении.

По данным собеседников, в состав нового кабмина войдут сын первого лидера талибов* муллы Омара мулла Якуб, и представитель «Талибана»* в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Ранее член комиссии движения по культуре «Талибана»* Анамулла Самангани рассказал, что главой нового правительства Афганистана станет верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Сейчас в президентском дворце Кабула готовят церемонию утверждения нового состава кабинета министров республики.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого тысячи людей бросились в международный аэропорт Кабула в попытке сбежать из страны. Спустя несколько дней в окрестностях воздушной гавани афганской столицы прогремело несколько взрывов, которые унесли жизни более сотни местных жителей и 13 американских военных. Накануне из Кабула вылетел военный транспортник с последними солдатами и офицерами ВС Соединенных Штатов.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.