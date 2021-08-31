Основатель «Мужского государства» призвал прекратить давление на «Тануки» через «Яндекс»

Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, который организовал атаку на сеть ресторанов «Тануки», сообщил о своей капитуляции. Он попросил подписчиков в Telegram прекратить оказывать давление на компанию через «Яндекс» после беседы с влиятельным человеком. Имени его он не назвал.

«Не будет никаких красивых слов, сразу к сути: у меня состоялся видеоразговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно. С сегодняшнего дня „Яндекс“ больше не является стороной конфликта! Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним», — сообщил Поздняков.

Он предупредил, что если его сторонники продолжать донимать «Тануки» через «Яндекс», то его аккаунты в соцсетях забанят, а правоохранители заведут уголовные дела.

Накануне активисты «Мужского государства» напали на сеть ресторанов «Тануки» в интернете из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Поздняков призвал «Яндекс.Еду» отключить компанию от сервиса. После этого появились сообщения о фейковом минировании всех точек «Тануки» в Москве.