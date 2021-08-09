Идрак Мирзализаде получил срок за шутку о русских

В Таганском суде Москвы рассмотрели дело против комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Его приговорили к 10 дням ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поддержать юмориста пришли его коллеги: Кирилл Селегей, Эльдар Гусейнов, Сергей Горох и другие. Они смогли привлечь на себя внимание, в результате комик прошел в зал суда незамеченным.

Прокуратура ЦАО Москвы ранее завела против стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело. Юмориста привлекли по статье о возбуждении ненависти и уничижении человеческого достоинства после шутки о славянах, которые испачкали матрас фекалиями. Этот текст также проверили эксперты. Шутка прозвучала в монологе комика о стереотипах о кавказцах и арендодателях, которые сдают квартиры «только славянам». Мирзализаде признался, что испытывал сложности, когда планировал снять квартиру.

Адвокат комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал, что шутка, которая послужила причиной возбуждения административного дела, была вырвана из контекста. Тем не менее многие россияне негативно восприняли высказывание юмориста и объявили его врагом русского народа.