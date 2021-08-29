Сети доставки из Красноярска пришлось извиниться за рекламу с темнокожим. Прежде скандалы шли ей на пользу

Участники движения «Мужское государство» пригрозили расправой основателю сети доставки роллов «Ёбидоёби» Константину Зимену за рекламу с темнокожим. Предприниматели известны агрессивным маркетингом, но в этот раз пришлось извиниться за, казалось бы, самую мягкую из реклам.

Родом из Красноярска

«Ёбидоёби» — федеральная сеть доставки суши и роллов родом из Красноярска. Ее основали Дмитрий Прадед и Константин Зимен. Первую точку предприниматели открыли в 2016 году, за пять лет работы они выросли до федеральной сети с точками в Калининграде, Владивостоке, Москве и Санкт-Петербурге. Потом открылись в Казахстане.

Начиная с названия к бизнесу было много претензий. Через две недели после открытия вывеску сорвали неизвестные. Местные жители писали в прокуратуру, защищая нравственный облик города. Но суд встал на сторону сети. Вывеску повесили, хотя были попытки снова уничтожить ее. В результате доставка стала только известнее, о ней бесплатно написали десятки СМИ, в том числе федеральные.

«Бич» и «Куни Ли»

Предприниматели рассказали vс.ru, что в своей маркетинговой стратегии стараются использовать громкие заголовки и скандальные названия. Например, сеты роллов «Бич», «Куни Ли», акции «Купи роллы на 25 000 рублей и получи стриптизера бесплатно» или «Больше грудь — больше скидка». По их словам, это оправдывает хулиганский стиль.

В частности, когда мужчины пожаловались, почему для них нет подобной акции, руководство придумало акцию «Больше сантиметров — больше скидка». И опять все сработало на пользу бренда: в соцсетях была бешеная активность. Правда, в отличие от женщин, мужчины не рискнули воспользоваться акцией.

Пенсионер-активист

В 2018 году сеть опять оказалась в центре скандала. Один красноярский пенсионер-активист подал иск в суд с просьбой заменить название доставки. Он заявил, что название похоже на бранное слово, которое красуется в месте рядом со школой и детским садиком. Суд решил рассмотреть дело. После этого, как заявили Прадед и Зимен, у них начали вымогать деньги.

«Пенсионер написал нам личное сообщение во „ВКонтакте“, где предложил сделку: „Ёбидоёби“ выплачивает денежную компенсацию, а он забирает исковое заявление из суда. Точную сумму пенсионер назвать не смог, оставил это „на наше усмотрение“. Конечно, отвечать на это предложение мы не стали», — рассказали основатели сети.

Но дело было выиграно, а истец возместил все юридические расходы.

«Мы не стесняемся делать вызывающие рекламные акции и не принимаем безосновательную критику клиентов. Прежде чем вы обрушитесь на нас с гневными комментариями, надо уточнить, что мы разбираемся во всех негативных случаях», — рассказали основатели в интервью vc.ru.

Парень темнокожий

В августе 2021 года сеть оказалась замешана в скандале покрупнее. В этот раз их новые креативы не сопровождались призывами или заголовками. Они разместили на баннере темнокожего мужчину в окружении девушек славянской внешности. Также был еще один плакат в соцсетях, где темнокожий в кадре находился один.

Лидер движения «Мужское государство» в комментариях под постами начал призывать россиян делать у изготовителя суши ложные заказы. Когда курьер, проделав долгий путь, принесет клиенту свежее блюдо, он призывал отказаться от его получения под предлогом того, что «ждали доставщика-негра».

Константин Зимен рассказал vc.ru, что после публикации баннеров ему начали угрожать расправой с подачи участников «Мужского государства». Лидер движения Владислав Поздняков в своем Telegram-канале решил вызвать у подписчиков к доставке максимальный негатив за то, что те опубликовали фото мужчины, чья кожа другого цвета.

Почему в 2021-м в России у кого-то вызвал негатив темнокожий человек — неясно Константин Зимен.

По словам Зимена, с 26 августа из-за позиции движения сайт бренда постоянно подвергается DDOS-атакам. Кроме того, на страницах социальных сетей участников «Мужского государства» были опубликованы ссылки на социальные сети девушек, которые снялись в этой рекламе. Также было написано множество негативных отзывов на всех возможных площадках.

В результате руководство компании извинилось в Instagram за фотографии. Все публикации, которые вызвали этот шум, они удалили.

Поздняков на это тоже отреагировал в свойственной ему манере.

«Всем остальным компаниям, которые скоро будут сталкиваться с нами, эти слова на заметку. Лучше не доводите ситуацию до такого и выполняйте требования славянского народа сразу!» — написал он в своем Telegram-канале.