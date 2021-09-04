Лидер «Мужского государства» опроверг свое задержание и анонсировал новые атаки на «Тануки»

Лидер националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков опроверг, что его задержали на азербайджанской границе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, попутно пообещав новые атаки на сеть «Тануки».

«Здорово, пацаны, я был не в Сети, потому что возникли кое-какие моменты, которые необходимо было в срочном неотложном порядке решать. Разумеется, никто не задерживал. Это был вброс», — пояснил он.

По словам Позднякова, кому-то могло показаться, что он отдыхал, но это не так. Наоборот, у него были напряженные дни, поэтому теперь он собирается отдыхать до понедельника, а уже с 6 сентября «Мужское государство», по его словам, снова начнет травлю «Тануки».

«Такие дела, ладно, работайте, братья», — заключил он.

Ранее в Telegram-канале Позднякова появилась информация о том, что его якобы задержали на границе с Азербайджаном. Пост якобы разместил один из администраторов канала. Позже дагестанские пограничники заявили, что не задерживали главу националистического движения.

В августе активисты «Мужского государства» начали направлять угрозы в адрес директора по маркетингу сети ресторанов «Тануки» Станислава Колоскова. Причиной, по его мнению, стал отказ «Тануки» приносить Позднякову извинения за рекламную кампанию.

Сеть ресторанов уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на деятельность «Мужского государства», а основателя Telegram Павла Дурова — заблокировать канал движения.