Сборная России одержала первую победу при Карпине

Сборная России одержала первую победу под руководством тренера Валерия Карпина. Матч с киприотами закончился со счетом 2:0 в пользу россиян.

Первый гол на шестой минуте забил Александр Ерохин. Второй мяч в ворота сборной Кипра на 55-й минуте отправил Рифат Жемалетдинов. Футболисту Федору Смолову удалось записать на свой счет две голевые передачи.

Матч квалификации чемпионата мира 2022 года проходил 4 сентября в Никосии. Игру обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Сейчас подопечные Валерия Карпина находятся на первом месте в турнирной таблице. Сборная России провела пять матчей в группе H, заработав 10 очков. Команда из Кипра расположилась на последней строчке с шестью очками.

Российским футболистам предстоит еще раз выйти на поле в рамках отборочного тура ЧМ-2022. Сборная 7 сентября сыграет против мальтийских соперников.

Ранее российская команда сыграла вничью со Сборной Хорватии. Спортсменам не удалось забить ни одного мяча. После матча Карпин заявил, что остался недоволен игрой.