Глава Федерации мигрантов объяснил, чем Мирзализаде грозит решение о нежелательном пребывании в России

Комик Идрак Мирзализаде может попробовать обжаловать решение МВД о своем пожизненном нежелательном пребывании в России. Однако, скорее всего, отменить его не получится, заявил «360» президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Эксперт объяснил, что после решения МВД о пожизненном нежелательном пребывании в России комика этот артист больше никогда не сможет приехать в РФ законным путем. Если же он сделает это нелегально, ему будет грозить уголовное дело.

«Если приедет незаконно, то это уже будет возбуждение уголовного дела по статье о незаконном пересечении госграницы России», — отметил Коженов.

По его словам, сейчас Мирзализаде, вероятно, не депортируют принудительно. Ему вручат документы о том, что он в течение 10 дней должен покинуть территорию РФ. Так происходит и с другими иностранцами, в отношении которых были вынесены такие решения.

«Если есть по человеку какая-то информация, что он способен уклониться от исполнения этого решения, то его тогда уже принудительно выдворяют», — добавил он.

Коженов уточнил, что Мирзализаде может попробовать обжаловать постановление о нежелательном пребывании в России.

«Возможно, он подаст в суд, как-то отменит это решение. Надо смотреть, насколько оно было правомерное. Но судя по тому, какой был хайп от этого, вряд ли он что-то отменит и будет уже не иметь возможности находиться в России», — заключил собеседник «360».

В МВД ранее заявили, что Мирзализаде в своем публичном выступлении допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, а также унижают их человеческое достоинство. Речь идет о шутке про грязный матрас в съемной квартире. Комик извинился за нее после административного ареста, признав, что она могла быть грубой.