Число жертв наводнений после урагана «Ида» возросло до 49 человек

Число погибших из-за наводнений после урагана «Ида» в США увеличилось до 49 человек. По данным Associated Press, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 11 в Нью-Йорке.

Наводнения также унесли жизни людей в Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.

После урагана «Ида» на северо-восток Соединенных Штатов обрушились интенсивные осадки, которые спровоцировали наводнение.

Уровень воды в семи реках достиг рекордной отметки за всю историю наблюдений, сообщил исследователь Дартмутского университета Эван Детье. Дренажные системы с таким количеством воды не справлялись.

Нарастающая вода затопила автомобили, а также станции метро и дома в пяти штатах. Большинство погибших находились в собственных машинах, когда на них обрушились потоки воды.

Накануне американский президент Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк, которые пострадали от урагана «Ида».

Несколько дней назад Байден также объявил ЧС в штате Луизиана. На него уже обрушился ураганы «Барри» и «Ида». Сотни тысяч жителей штата остались воды, бензины и света. В частности, без электричества остались более одного миллиона домов и предприятий в Луизиане, а также штате Миссисипи, включая весь Новый Орлеан.