Афганское сопротивление сообщило о провале «Талибана»* в Панджшере

Бойцы сопротивления Афганистана смогли выбить талибов из горной провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти на своей странице в Twitter.

Он написал, что сопротивление отбило очередное наступление талибов*. По его словам, тысячи нападавших взяли в окружение. Они понесли большие потери. Часть из них ранили и взяли в плен.

«Многие из взятых в плен — иностранцы, большинство из них — пакистанцы», — подчеркнул Дашти.

На днях талибы* заявили о захвате мятежной провинции. Они решили отпраздновать это дело и устроили стрельбу в воздух в Кабуле, во время которой погибли 17 человек. Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» заявил, что полностью захватить Панджшер «Талибану»* не удастся, так как сопротивление уйдет в горы, откуда достать их будет практически невозможно. Собеседник объяснил, что за полный контроль над этим регионом Афганистана, талибам* придется заплатить жизнями.

Боевики «Талибана»* захватили власть в южноазиатской стране 15 августа. Сейчас они готовят церемонию утверждения состава нового правительства, которое возглавит руководитель политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.