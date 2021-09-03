Директор хабаровской школы решила уволиться после танца учительницы на линейке

Директор хабаровской школы № 76 Татьяна Строкова написала заявление на увольнение на фоне скандала, который разразился после танца живота учительницы Юлии Марченко на праздничной линейке. Об этом сообщил сайт DVhab.ru со ссылкой на управление образования города.

«По состоянию на 2 сентября ею (Строковой — прим. ред.) представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено. Сегодня состоится встреча с педагогическим коллективом школы с участием родительской общественности», — рассказали в ведомстве.

В управлении образования добавили, что решение по поводу директора школы примут только после проверок с учетом мнения родительского комитета.

Видео с откровенным выступлением Марченко на линейке 1 сентября разошлось в Сети. Танец живота в исполнении педагога перед учениками вызвал широкий общественный резонанс. Позже учительница заявила, что танцевала она в закрытом костюме со вставками телесного цвета и хотела изобразить птицу счастья и принести собравшимся радость. Она извинилась перед всеми, кого этот номер мог оскорбить.