Учебный класс оборудовали в коридоре краснодарской школы. Власти объяснили это решение

В школе № 102 Краснодара появился необычный класс: помещение для занятий оборудовали в коридоре. Его отгородили металлопластиковой конструкцией, а на стену повесили доску и экран для проектора. Городские власти заверили, что у учеников есть все необходимое, и вообще, это временное явление.

Фотография этого класса накануне разошлась в Сети. Автор снимка отметил, что в помещении нет вентиляции и воды, а под ногами у детей кафель. По его словам, в коридоре будут учиться третьеклассники.

«Из-за большого количества учеников и для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организовано четыре временных мобильных класса — два для начальной и два для средней и старшей школы. Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы мэрии Краснодара.

В горадминистрации подчеркнули, что как только необходимость в таких классах отпадет, их разберут. По данным сайта школы № 102, в начале прошлого года общее число учеников составило 4,2 тысячи человек. Тогда в учебном заведении было 15 первых классов, 17 — вторых и 12 — третьих.