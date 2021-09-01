Школьник поправил Путина на марафоне «Знание» во Владивостоке

Один из школьников, принимающих участие в марафоне «Знание», поправил президента РФ Владимира Путина, когда он говорит о войне России со Швецией в начале XVIII века. Молодой человек уточнил, что речь идет о Северной войне, а не о Семилетней.

«Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Что он со шведами семь лет воевал. И решающая битва под Полтавой между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. <…> Это же все имеет значение. Это позволит нам использовать все знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее», — отметил Путин во время своего выступления на марафоне.

Затем он заметил, что один из присутствующих школьников хочет обратиться к нему.

«Вы хотели что-то еще сказать?» — спросил президент.

Молодой человек взял микрофон и исправил допущенную неточность.

«Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — пояснил он.

«Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку», — ответил Путин.

Сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток — там он провел открытый урок для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан».