Комик Мирзализаде извинился в суде за шутку про славян, но не признал вину

Юморист Идрак Мирзализаде извинился в Таганском суде перед людьми, которые неправильно поняли его шутку. Однако обвинение он отверг. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Вину не признаю, но раскаиваюсь. Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно. И я перед людьми, которые увидели это, неправильно меня поняли, извиняюсь и понимаю, как это может звучать. В этом я раскаиваюсь», — сказал Мирзализаде.

В понедельник комика пришли поддержать два десятка коллег. Они считают, что шутка Идрака Мирзализаде была хорошей, если слушать ее полностью, а не тот отрывок, который разошелся в Сети.

Комик пошутил про любовь славян к фекалиям. Во время этого монолога он рассказал, с какими трудностями столкнулся, когда арендовал квартиру в Москве. Он отметил, что хозяева не хотят сдавать жилье людям с «непривычными» именами. Однако найти квартиру он в результате смог.

Адвокат комика Сергей Бадамшин ранее рассказал, что шутка, которая послужила причиной возбуждения административного дела, была вырвана из контекста.