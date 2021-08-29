Активисты вновь потребовали извинений от сети доставки за фото с темнокожими

Активист движения «Мужское государство» потребовал извинений от службы доставки роллов «Тануки» за то, что они размещали фото с темнокожими моделями и радужной символикой. Такой пост Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале.

Поздняков написал, что компания должна удалить некоторые фотографии и извиниться «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности». В противном случае создатель движения «Мужское государство» пригрозил «Тануки» убытками.

Активисты движения уже обращали внимание на подобные фото от других сетей доставки. Компания из Красноярска уже принесла свои извинения читателям их соцсетей. Владелец суши рассказал, что на него буквально посыпались гневные комментарии после снимка с темнокожим мужчиной.

Сеть из Красноярска уже бывала в центре скандалов. Сразу после ее открытия недовольные жители сорвали вывеску и заявили, что она портит облик города. Но суд встал на сторону компании, которая еще и выиграла: о ней бесплатно написали десятки СМИ.