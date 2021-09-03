«Пушкинскую карту» за три дня оформили миллион человек

С начала работы программы «Пушкинская карта», которая стартовала 1 сентября, ее оформили уже миллион молодых людей. Карта позволяет бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране.

Обладателями карты стали россияне в возрасте от 14 до 22 лет, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

«„Пушкинскую карту“ <…> за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей», — отметили в ведомстве.

Билеты на мероприятия по «Пушкинской карте» необходимо покупать через портал «Культура.рф». Их также можно приобрести через приложение «Госуслуги.Культура» и платформы подключенных билетных операторов.

В министерстве отметили, что 3 сентября были проданы билеты на концерты, не входившие в список мероприятий программы. Их оформляли как раз через билетные платформы. Участие таких операторов в программе оперативно приостановили. Купленные билеты аннулируют, а транзакции не завершат.

«Пушкинская карта» — программа популяризации культурных мероприятий, стартовавшая в России 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет. Им предоставляется возможность посетить театры, музеи и концертные залы за счет государства.