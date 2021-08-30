«Мужское государство» устроило травлю суши-баров. Помочь жертвам можно, но никто не жалуется

Незарегистрированное объединение «Мужское государство» внезапно начало диктовать условия российским суши-барам. Ранее поклонники патриархата так яростно нападали лишь на отдельных людей. При этом жертвы МГ редко жалуются в прокуратуру, а правоохранители словно и не видят проблемы.

Сеть суши-баров «Ёбидоёби» вынудили извиниться за рекламу, на которой присутствовал темнокожий мужчина. Группа активистов так называемого «Мужского государства» посчитала, что рекламное фото белых людей с чернокожим недопустимо в России. Основатель МГ Владислав Поздняков обратился к представителям сети с ультиматумом.

После активисты нанесли удар по сервису доставки суши, устроив атаку фейковых заказов. Об этом не стесняясь рассказывали сам Поздняков и его фанаты в Telegram-канале своего лидера. Там же появились ссылки на интернет-страницы моделей, снявшихся в рекламе, с нецензурной бранью в их адрес.

В результате через несколько дней сеть суши-баров была вынуждена извиниться и удалить рекламный пост.

Отпор «Тануки»

Под прицелом Владислава Позднякова и его сторонников оказалась сеть суши-баров «Тануки». В их рекламе разглядели пропаганду ЛГБТ и потребовали извинений перед русской нацией за «навязывание чуждых ей ценностей». Однако «Тануки» пока отказывается идти на попятный.

По уже привычной схеме сторонники МГ принялись изводить сеть фейк-заказами и строчить комментарии в Instagram-аккаунте «Тануки» о якобы негодных блюдах. В ответ суши-бары оставили заказы лишь по предоплате. Поздняков обратился к «Яндекс.Еде», которой также выставил ряд требований.

Глава МГ потребовал от сервиса отключить «Тануки» и удалить «всю ЛГБТ-пропаганду» чернокожих из своих соцсетей и извиниться перед русской нацией. На данный момент на странице суши-бара на сервисе уже указано, что доставка осуществляется рестораном, а не курьерами «Яндекса». Извинений пока опубликовано не было.

Сеть «Тануки» в соцсетях объявила, что уже обратилась за помощью к юристам, а также в Роскомнадзор и лично к Павлу Дурову с требованием заблокировать Telegram-канал «Мужского государства». Компания назвала посты этого сообщества экстремистскими и разжигающими ненависть. Сеть заверила, что не станет выполнять их требования.

Парни всей земли

«Мужское государство» в 2016 году создал бывший фельдшер, а ныне фитнес-тренер Владислав Поздняков. Он начал с призывов к патриархату и национализму, быстро обретя сторонников.

Идеология заключалась в том, что во всем виноваты непокорные женщины и неславяне. Поздняков рассказывал своим фанатам, как распознать женщину с низкой социальной ответственностью, и открыто оскорблял всех неугодных, призывая наказывать не только их, но и их родителей и детей.

В декабре 2018 года Владислава Позднякова осудили за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам», но дали лишь два года условно, а спустя несколько месяцев вовсе отменили приговор, сообщил «Коммерсант». Поздняков эмигрировал из России, но деятельность свою не прекратил.

Частые жалобы помогут

Адвокат Евгений Розенблат в разговоре с «360» предположил, что отмена приговора Позднякову могла быть связана с тем, что статья 282 УК была декриминализована. Что касается самого МГ, которое прямо нарушает Конституцию РФ, то адвокат также отметил, что запрещение той или иной организации в России во многом носит избирательный характер.

«Наверное, многое зависит от действий людей, чьи права и интересы нарушают. Люди, в адрес которых нелестно высказываются организации вроде „Мужского государства“, вправе обращаться во всевозможные организации, в первую очередь это правоохранительные органы и прокуратура», — пояснил Евгений Розенблат.

В случае, если проверка выявит соответствующие признаки, организация может быть признана запрещенной. То, что МГ до сих пор не запрещено, возможно, связано с тем, что его жертвы недостаточно активно обращали внимание на то, что организация часто ведет себя вне рамок правового поля.

Скандал вызвал агрессивный пиар

Пока же с экс-фельдшером ведут дебаты феминистки, у него берут интервью различные издания, а вот жалуются на сообщество все реже и реже. Складывается впечатление, что основатель МГ и его соратники стали еще одним инструментом рекламных игр. Хотя изредка нападки разбавляются какой-нибудь «обычной» жертвой вроде вдовы темнокожего парня, который погиб, спасая девушку.

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко в разговоре с «360» отметил, что та же сеть «Ёбидоёби» много лет славится своими провокационными креативами и громкими скандалами вокруг них. Один из сооснователей сети даже написал большую статью на тему использования вирусного маркетинга для повышения продаж компании.

«Вирусный маркетинг позволяет выделиться на фоне конкурентов и завоевать лояльность отдельных категорий целевой аудитории. Однако у остальных людей подобные примеры зачастую вызывают только отторжение. Ожидало ли руководство „Ёбидоёби“ громкой реакции на креатив? Думаю, что да, как и всегда в рамках стратегии вирусного маркетинга», — сказал Александр Дяченко.

Он также уточнил, что компания вряд ли ожидала прямой атаки со стороны радикально настроенной организации. По словам бренд-стратега, в маркетинге всегда есть место разнообразному юмору, как и в жизни. Вопрос лишь в том, понимает ли твой юмор твоя же целевая аудитория. И ответом на него будет падение или рост продаж внутри бренда.