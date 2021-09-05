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    05 сентября 2021, 14:17

    Путин назвал чушью шумиху вокруг его диалога со школьником о Северной войне

    Ольга Назаркина

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что его диалог со школьником из Воркуты на открытом уроке истории показывает, что российские ученики не боятся демонстрировать свои знания. Негативные высказывания в адрес мальчика, по мнению главы государства, являются чушью.

    Путин назвал чушью шумиху вокруг его диалога со школьником о Северной войне

    К теме диалога на уроке 1 сентября президент вернулся после пленарной сессии Восточного экономического форума. Он уточнил у ведущего Сергея Брилева, действительно ли кто-то осудил поведение мальчика, сообщил ТАСС.

    В ответ журналист подтвердил, что были и негативные высказывания. Путина это возмутило.

    «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого (поправку — прим. ред.) даже не заметил просто!» — сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего слова Путина о Северной войне. Он подчеркнул, что может себе представить чувства мальчика.

    «Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1».

    В первый день нового учебного года Путин провел встречу со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке. Он затронул тему войны, которая шла во времена Петра I между Россией и Швецией. Один из учеников поправил главу государства, уточнив, что война называлась не Семилетней, а Северной. После этого замечания на мальчика обрушилась критика. Причем сам Путин отметил, что эта ситуация его ничуть не задела.