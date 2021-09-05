Путин назвал чушью шумиху вокруг его диалога со школьником о Северной войне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его диалог со школьником из Воркуты на открытом уроке истории показывает, что российские ученики не боятся демонстрировать свои знания. Негативные высказывания в адрес мальчика, по мнению главы государства, являются чушью.

К теме диалога на уроке 1 сентября президент вернулся после пленарной сессии Восточного экономического форума. Он уточнил у ведущего Сергея Брилева, действительно ли кто-то осудил поведение мальчика, сообщил ТАСС.

В ответ журналист подтвердил, что были и негативные высказывания. Путина это возмутило.

«Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого (поправку — прим. ред.) даже не заметил просто!» — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего слова Путина о Северной войне. Он подчеркнул, что может себе представить чувства мальчика.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1».

В первый день нового учебного года Путин провел встречу со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке. Он затронул тему войны, которая шла во времена Петра I между Россией и Швецией. Один из учеников поправил главу государства, уточнив, что война называлась не Семилетней, а Северной. После этого замечания на мальчика обрушилась критика. Причем сам Путин отметил, что эта ситуация его ничуть не задела.