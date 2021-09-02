Исполнившая танец живота на школьной линейке учительница извинилась

Хабаровская учительница Юлия Марченко, которая исполнила на праздничной линейке 1 сентября танец живота, извинилась перед всеми, кого обидел ее хореографический номер. В эфире телеканала «Хабаровск» она объяснила, что хотела изобразить птицу счастья.

«Я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, недопонимание, недоумение. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить <…> — я хотела принести вам радость», — заявила учительница.

По словам Марченко, ее номер просто не вписался в формат школьной линейки. Она подчеркнула, что танцевала в закрытом костюме, детали которого были из ткани телесного цвета. С этим выступлением она не раз выходила на сцену на разных культурно-массовых мероприятиях, которые проходили в городе.

Видео с выступлением Марченко на линейке в хабаровской школе № 76 накануне разошлось в Сети. В администрации города после откровенного танца педагога перед детьми учебному заведению пригрозили проверкой. Присутствующим на празднике родителям номер Марченко понравился.