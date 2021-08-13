«Идрак не враг». Российские комики выступили в защиту стендапера Мирзализаде

Известные российские комики записали обращение в защиту стендапера Идрака Мирзализаде, отбывающего 10 суток ареста за шутку про русских, которых он сравнил с обгаженным матрасом. В его поддержку выступили Данила Поперечный, Илья Соболев, Михаил Шац, Руслан Белый, Александр Гудков и многие другие.

Ролик под названием «Шутка — не преступление» вышел на YоuТubе-канале Stand-Up Club #1. В начале видео комики представляются и называют свою национальность: среди них русские, якуты, белорусы, евреи и армяне. Коллеги Мирзализаде объяснили, что их главная задача — смешить людей, а не разжигать межнациональную вражду, в чем и обвинили комика. Хотя Идрак как раз хотел показать проблемы ксенофобии и утрировать ситуацию, как заметил комик Денис Чужой.

«Эти 10 суток, которые ему вменил суд, — это не страшное наказание, но это очень страшный прецедент», — высказался Данила Поперечный.

Коллеги Мирзализаде посчитали, что его несправедливо наказали за шутку, вырванную из контекста. В конце ролика каждый участник произносит фразу «Идрак не враг».

Мосгорсуд ранее оставил приговор комику без изменений. Мирзализаде выйдет на свободу 19 августа.