Директор школы назвал наглостью поведение ученика, указавшего Путину на ошибку

Школьник из Воркуты указал президенту России Владимиру Путину на ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Как сообщил ТАСС, российский лидер оговорился и назвал противостояние Петра Первого и шведов Семилетней войной, которая закончилась под Полтавой.

Воркутинский школьник указал президенту на ошибку в его заявлении. «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — заявил молодой человек и перечислил все основные стадии противостояния.

«Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку», — поблагодарил Путин и добавил, что до сих пор существует вопрос, как шведские войска оказались под Полтавой.

Президент напомнил, что тогда в регионе было три сильных игрока: Россия, Швеция и Саксонско-Польское государство.

«Швеция вообще была мировая супердержава, а Полтава находилась не так уж и далеко от ее государственных границ», — отметил Путин.

Поведение ученика своей школы в общении с президентом раскритиковала директор учебного заведения Юлия Рябцева. В беседе с изданием «Подъем» она отметила, что молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом», — отметила она.

Юлия Рябцева отметила, что в целом школьник хорошо учится, занимает активную гражданскую позицию. По ее словам, скромность придет к нему с годами, когда он поймет, что поправлять президента нельзя.