Учительница поправившего Путина школьника назвала его поступок правильным

Школьник из Воркуты, указавший президенту России Владимиру Путину на ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан», действовал импульсивно. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявила учительница мальчика Елена Грозных.

Она отметила, что ничего страшного в поступке своего ученика не видит и считает, что он поступил правильно.

«То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У него, возможно, как-то импульсивно получилось, но страшного в этом ничего нет», — отметила Елена Грозных.

Она отметила, что ученик выбрал несколько направлений для своего будущего. Возможно, что это будет связано с коммуникациями. Также школьник сам не исключал, что станет учителем истории, которой он углубленно занимается.

Президент России Владимир Путин на встрече с талантливыми школьниками оговорился и назвал противостояние Петра Первого со шведами Семилетней войной. Российского лидера поправил школьник из Воркуты, который напомнил, что речь идет о Северной войне.

Директор учебного заведения, где учится мальчик, объяснила его поведение наглостью, которая свойственна молодым людям при общении с теми, кто занимает высокие посты.