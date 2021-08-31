СМИ раскрыли местоположение комика Мирзализаде

Стендап-комик Идрак Мирзализаде уехал из Белоруссии в Турцию. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

«Мирзализаде сначала уехал в Белоруссию. 29 августа он вылетел рейсом „Белавиа“ из Минска в Турцию, где и находится до сих пор», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

О том, что Мирзализаде уехал в Белоруссию, ранее сообщил его друг и коллега Артур Чапарян. Артист отметил, что его друг был в подавленном состоянии и не шел на контакт, потом он уехал в Минск и перестал брать трубку.

МВД РФ 30 августа признало нахождение комика Идрака Мирзализаде на территории России пожизненно нежелательным. Представители министерства сказали, что Мирзализаде публично использовал выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к русским и унижающие их человеческое достоинство.

До этого Мирзализаде 10 дней сидел в спецприемнике. Туда он попал после шутки о русских. Его признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».