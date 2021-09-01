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    01 сентября 2021, 10:55

    Талибы* назначили новых министров — Khaama

    Наза Салех Захи

    Движение «Талибан»* провело первые назначения в правительстве Афганистана. Об этом сообщило информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении.

    Талибы* назначили новых министров — Khaama

    По данным источников, министром иностранных дел стал мулла Абдул Гани Барадар, министром обороны — сын главы талибов* мулла Якуб. Главой МВД Афганистана назначен Халифа Хаккани — сын основателя террористической сети «Хаккани»** Джалалуддина Хаккани.

    Официальные представители «Талибана»* пока не прокомментировали эту информацию, но пообещали объявить состав правительства в ближайшее время.

    Ранее представитель движения «Талибан»* Вардак Альханафи заявил, что в новый кабмин не возьмут тех людей из старого правительства, которые выступали против исламских и национальных ценностей.

    Талибы* захватили власть в Афганистане в августе. Этому способствовал вывод американских войск из страны. Единственный регион, не подчиняющийся «Талибану»*, — провинция Панджшер.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

    **«Хаккани» — террористическая организация, запрещенная в России.