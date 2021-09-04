Талибы* пообещали соблюдать права афганских женщин

Женщины Афганистана будут иметь доступ к образованию и работе после захвата талибами* власти в стране. Единственное условие — ношение хиджаба. Соединенные Штаты не должны вмешиваться в афганскую культуру и призывать к тому, что допустимо у них. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил представитель «Талибана»* Сухейль Шахин.

«Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы (Афганистан и США — прим. ред.) не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию, — это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они (женщины — прим. ред.) могут получать образование, работать, нося хиджаб», — объяснил ситуацию Шахин.

Ранее представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica сообщил, что женщин в новом правительстве Афганистана не будет. Позже, по его словам, они смогут работать в министерствах, полиции или судебной системе в качестве помощников. Муджахид подчеркнул, что талибы* сейчас делают все возможное, чтобы как можно скорее сформировать кабинет министров национального единства Афганистана.

Боевики «Талибана»* 15 августа вошли в Кабул и захватили власть в республике. На этой неделе из столицы Афганистана улетел последний C-17 с американскими солдатами и офицерами. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к нации и объявил об окончании их 20-летней военной миссии в южноазиатской стране.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.