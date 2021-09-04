Сборная России обыграла кипрских соперников в матче отборочного тура к ЧМ-2022. Несмотря на победу, качество игры вызывает вопросы. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Важен результат, важно было победить и взять три очка, поставленную задачу выполнили. Что касается качества, есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала хорошую игру, как с хорватами. Хочется, чтобы этих моментов было больше», — отметил Дюков. Цитату привел ТАСС.

По словам президента РФС. российская сборная стала играть по-другому. Абсолютно другой команда не стала, но показала агрессивный стиль игры. Дюков напомнил слова главного тренера сборной Валерия Карпина, что необходимо уважать соперника, но не бояться его.

«Страх — самый большой минус, это сказывается на твой функциональности, на твоих решениях, которые принимаешь», — пояснил он.

Сборная России 4 сентября обыграла команду Кипра. Матч проходил в Никосии и завершился со счетом 2:0. Сейчас россияне находятся на первом месте в турнирной таблице. В активе команды 10 очков. Футболисты выступают в группе H.