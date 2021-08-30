Волна фейкового минирования прокатилась по ресторанам «Тануки». В звонках обвинили «Мужское государство»

После атаки активистов «Мужского государства» на рестораны «Тануки» в соцсетях неизвестные начали сообщать о якобы минировании всех заведений в Москве. Об этом «360» рассказал директор по маркетингу сети Станислав Колосков.

«Сегодня действительно у них (у „Мужского государства“ — прим. ред.) прошел клич на звонки. С анонимных номеров исходили звонки в полицию. Сотрудники полиции приходили с проверкой. Сейчас этого нет. Но буквально днем это было. Где-то приходили с проверкой кинологи. Мы написали заявление в правоохранительные органы, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность. <…> Рестораны сейчас нормально работают», — сказал Станислав Колосков.

По его словам, проверки отличались от ресторана к ресторану. Там, где проверку проводили кинологи, приходилось ненадолго прекращать обслуживание. В некоторых же местах осмотр не мешал посетителям.

Собеседник подчеркнул, что в сети ресторанов пытаются добиться блокировки каналов «Мужского государства» в социальных сетях и мессенджерах.

В Instagram сети ресторанов также появилось сообщение, что они не станут удалять контент, который не устраивает «Мужское государство», несмотря на поступающие угрозы.

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены — ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде <…>», — говорится в сообщении.

Также сотрудники «Тануки» заявили, что юристы компании уже занимаются вопросом о том, как ответить «Мужскому государству». Помимо этого, сеть ресторанов призвала заблокировать Telegram-каналы этой организации из-за разжигания ненависти.

«Мужское государство» было создано в 2016 году бывшим фельдшером Владиславом Поздняковым. Сейчас его сторонники занялись тем, что нападают на «Тануки» и другие суши-бары в соцсетях и оформляют фейковые заказы. Помимо этого, Поздняков потребовал от «Яндекс.Еды» отключить «Тануки» от сервиса и удалить «всю ЛГБТ-пропаганду» чернокожих из своих соцсетей и извиниться перед русской нацией.