Появилась карта подмосковных учреждений культуры, принимающих «Пушкинскую карту»

Обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Подмосковья. Все они указаны на карте, которая появилась на сайте правительства Московской области.

Источник фото: Mosreg.ru

При наведении на интересующее заведение появится название, адрес, телефон и ссылка на сайт, где можно узнать о спектаклях, концертах и выставках, доступных для обладателей «Пушкинской карты».

Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого нужно подать заявку для участия в программе через приложение «Госуслуги.Культура».

На виртуальную карту ежегодно будут поступать деньги, которые можно потратить на билеты в музеи, галереи, концертные залы, филармонии и театры. В этом году на каждую карту зачислили три тысячи рублей. В следующем году сумму увеличат до пяти тысяч.

Программа «Пушкинская карта» заработала в России 1 сентября. В первый же день ее оформили более 15 тысяч человек.