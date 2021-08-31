Всероссийскую программу «Пушкинская карта» презентовали в Москве

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартует по всей стране 1 сентября. Ее презентацию провела вице-премьер Татьяна Голикова. Церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве 30 августа.

По словам Голиковой, карту может получить любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого нужно отправить заявку через госуслуги, зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и получить именную электронную карту.

«На эту карту государство раз в год будет переводить определенную сумму для покупки билетов в музеи, театры и галереи России. Особенностью „Пушкинской карты“ является то обстоятельство, что купить на нее что-либо, кроме билета в музей, театр или галерею, абсолютно невозможно», — рассказала вице-премьер.

Источник фото: телеканал «360»

Те, кто получит «Пушкинскую карту» в этом году, смогут потратить с 1 сентября по 31 декабря три тысячи рублей. В 2022 году номинал карты составит пять тысяч рублей. Эту сумму нужно будет потратить в течение 12 месяцев. В первый день каждого нового года государство будет класть на «Пушкинскую карту» новые деньги до момента, когда ее обладателю исполнится 23 года.

Голикова уточнила, что сейчас потенциальную аудиторию программы составляют около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Именно они будут голосовать, в какие учреждения культуры им ходить.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, к программе уже подключилось 1354 учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растет с каждым днем. Речь идет о театрах, музеях, концертных площадках, библиотеках и творческих образовательных организациях.

Подробная афиша мероприятий, которые можно будет посещать по карте, появится на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура». Мероприятия в рамках программы можно будет посетить не только в регионах проживания, но и по всей России.

Источник фото: телеканал «360»

Мобильное приложение «Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты» будет доступно всем желающим с 1 сентября. Первыми им смогут воспользоваться жители Камчатки.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что для выпуска виртуальной «Пушкинской карты» нужно будет иметь подтвержденную запись на госуслугах. Такая уже есть более чем у семи миллионов ее потенциальных пользователей.

Те, кто захочет иметь пластиковую карту, сможет ее заказать в отделениях Почта Банка, в том числе в точках обслуживания на почте, где работает сотрудник банка. При этом дизайн карты можно будет выбрать из пяти разных вариантов.

«Кажется, что нам 300 лет. Нам не 300 лет, нам всего пять лет — Почта Банку. И мы абсолютно цифровой, очень динамичный и креативный банк. Если мы смогли четыре миллиона деревьев восстановить по всей стране, то уж сделать „Пушкинскую карту“ за два месяца, наверное, могли только мы», — сказал Дмитрий Руденко, президент — председатель правления Почта Банка.

Еще один бонус от банка — кешбэк в размере 10% от покупки билета. Чтобы его получить, нужно оплатить билеты «Пушкинской картой» в витрине мероприятий на сайте Почта Банка или в мобильном приложении.