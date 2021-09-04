Пообещавшие свободу женщинам талибы* применили слезоточивый газ против участниц акции в Кабуле

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* разогнали афганских женщин, которые вышли на улицы Кабула с требованием равноправия. Против участниц акции применили слезоточивый газ. Помимо этого, талибы палили в воздух.

О разгоне акции недалеко от президентского дворца сообщило РИА «Новости». По данным агентства, сторонники движения избили одну из активисток, Наргис Садат.

Ранее талибы* заявляли, что будут соблюдать права афганских женщин, они по-прежнему смогут учиться и работать. По словам представителя «Талибана»* Сухейля Шахина, единственным условием будет ношение хиджаба.

При этом в новое правительство Афганистана боевики женщин допускать не собираются. Но им обещали разрешить работать в министерствах, полиции или судебной системе в качестве помощников.

Власть в Афганистане была захвачена талибами* в середине августа. Они вошли в Кабул и заняли президентский дворец, объявив, что полностью контролируют территорию страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.