Идрака Мирзализаде выпустили после 10 суток ареста

Комика Идрака Мирзализаде выпустили на свободу. Он вышел из спецприемника после 10 суток административного ареста за шутку о русских. Об этом сообщило РИА «Новости».

Оттуда комик вышел со стопкой книг. На улице его ждали журналисты и друзья. Последние увезли его на машине.

Таганский районный суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Комика обвинили в разжигании межнациональной вражды. Поводом послужила его шутка про испачканный фекалиями матрас и квартиры для славян. Она прозвучала во время монолога комика о стереотипах о кавказцах и арендодателях, которые сдают квартиры «только славянам». По признанию Мирзализаде, в свое время у него были трудности с тем, чтобы снять квартиру.

После задержания комика за него вступились многие коллеги. В частности, Данила Поперечный, Руслан Белый, Илья Соболев, Александр Гудков, Михаил Шац. Они заявили, что их главная задача — смешить людей, а не разжигать межнациональную вражду, в чем обвинили Мирзализаде. По словам комика Дениса Чужого, его коллега хотел показать проблемы ксенофобии и утрировать ситуацию.