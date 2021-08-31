Представитель Кремля Песков призвал полицию проследить за законностью действий «Мужского государства»

Если в действиях движения «Мужское государство» есть что-то противозаконное, то правоохранители обязаны на это отреагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — приводит ТАСС ответ главы кремлевской пресс-службы на вопрос об отношении российской власти к «Мужскому государству».

На днях основатель этого движения Владислав Поздняков вместе с единомышленниками начал давить на сеть ресторанов «Тануки» — в рекламе компании они увидели пропаганду ЛГБТ. На фоне этой информационной атаки 30 августа из Стокгольма поступило сообщение о минировании всех точек «Тануки» в Москве. Полиция начала проверку.

Поздняков призвал подписчиков в Telegram прекратить нападки на рестораны через «Яндекс» после разговора с одним известным и влиятельным человеком, чье имя он называть не стал. Основатель «Мужского государства» признал капитуляцию перед IT-холдингом и предупредил о возможных уголовных делах.