Собчак начала скандалить с полицией на свадьбе Моргенштерна

Сотрудники речной полиции остановили теплоход, на котором проходила свадьба Моргенштерна. Мероприятие вела Ксения Собчак, которая устроила разборки с правоохранителями.

«По какой причине вы имеете право без нарушений кого-то куда-то не выпускать? Вы сейчас нас не выпускали. По какой причине? Вы знаете, что вы нарушаете закон Российской Федерации?» — заявила ведущая сотрудникам речной полиции.

Как уточнило издание StarHit, изначально предполагалось, что теплоход остановили из-за шума и нарушения правил движения по реке. Молодоженам пришлось долго общаться с правоохранителями, после чего теплоход вернулся к причалу. Во время обысков правоохранители искали на борту наркотики.

«Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили наркошмон. Час держали всех на корабле. Бэк ту 90-е», — пожаловалась Собчак в Instagram.

Свадьба Алишера Моргенштерна с Диларой Зиннатуллиной проходила 31 августа. Мероприятие проходило в Москве на теплоходе. На судне оборудовали сцену и расставили кровати с черными подушками. Ведущей вечера стала Ксения Собчак.